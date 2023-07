FlatexDegiro ziet CEO vertrekken

Vandaag vermeld IEX dat de olie-majors ondergewaardeerd lijken te zijn. Het is maar hoe je het bekijkt.

De beurs heeft namelijk altijd gelijk. Nieuwe realiteit ogv maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn namelijk de olie-majors uit de gratie van o.m. de pensioenfondsen.

Dat betekent dat een belangrijk aankoopkanaal is weggevallen. Ook staan deze aandelen nu te veel onder invloed van daghandelaren en speculanten.

De grootste koerssprongen, na coronatijd, zijn inmiddels wel geweest en de vooruitzichten zijn door de energietransitie onzeker.

Ondanks de hoge beloning richting aandeelhouders, komt bijvoorbeeld Shell nauwelijks, al bijna een jaar, in koers vooruit.

Voor een particuliere belegger is aandeel Shell bovendien niet aantrekkelijk omdat Shell met koersfluacties van Euro 4,-- te veel risico inhoudt. Die koersfluctuatie wordt niet goedgemaakt door het dividend.

Al met al is de onderwaardering dus wel verklaarbaar.