Omzetstijging Unilever

quote: JanGerrits schreef op 25 juli 2023 12:10: [...]



:) Ik heb er aandelen van. Welke aandelen zijn denk je dan wel sociaal verantwoord en wat vind je dan van de mensen die producten van Unilever aanschaffen. Niemand wordt gedwongen het te kopen. Unilever heeft geen monopoliepositie wat betreft levensmiddelen. Meestal zitten de producten ook nog in het duurdere segment.

[...]:) Ik heb er aandelen van. Welke aandelen zijn denk je dan wel sociaal verantwoord en wat vind je dan van de mensen die producten van Unilever aanschaffen. Niemand wordt gedwongen het te kopen. Unilever heeft geen monopoliepositie wat betreft levensmiddelen. Meestal zitten de producten ook nog in het duurdere segment.

Betreffend wangedrag beogen te vergoelijken speelt de inflatie m.i. slechts verder in de kaart.Elke aandeelhouder dient zich ervan te vergewissen waar hij of zij geld in investeert en dat dan in overeenstemming met het eigen geweten te doen. Persoonlijk zou ik om deze reden (misbruik vanuit winstbejag ten koste van de gehele bevolking etc) pertinent geen aandeel van Unilever in mijn bezit willen hebben. Immers, verbeter de wereld en begin bij jezelf.....