AEX opgelucht door afkoelende inflatie

Dat is voor het eerst dat er ook eens aandacht voor de lokaaltjes is, die blijven normaal gesproken, onterecht, buiten beeld!!

In die flauwekul van technische analyse geloof ik echt niet, dat is een beetje interessant doen met cijfertjes en begrippen, ik hoop natuurlijk wel, dat ze gelijk krijgen, met die, volgens hen, komende uitbraak!!

Van de week kon ik de AEX net niet bijbenen, die ging 3,37% omhoog, ik moest het met 3% plus doen, ook leuk, topspeler was Besi, Jefferies noemde hem niet bij de kanshebbers voor de chippers, typisch zo'n staaltje van analistenkortzichtigheid, als Asml en Asmi veel meer machines moeten leveren voor de AI run, dan moeten die chipjes echt wel geplaatst worden, laat Besi daar nu een kei in zijn, dus smult hij gewoon mee, als de AI taart gebakken wordt en ik denk, samen met de hoofd directeur, van Blokland International Building, dat het net als met mobiel en internet zal gaan, eerst wat scepsis en dan stapt iedereen, als een haas in, Besi ging nog harder dan die grote haas, in het weiland van Boet, van de week en snelde 10,35% voorwaarts!!

Aperam verdiende het zilver, van de week, met een plus van 4,68% en was daarmee het best presterende metaal, bij Dalm maken ze steeds zeer snel schoon schip en topman Aaike had van de week giga dollartekens in zijn ogen, want zijn lievelings metaal zilver, ging van de week als een raket omhoog, met ruim 8%, energietransitie??

Ing verhoogde de rente ook naar bijna 4%, o, nee, de koers ging zoveel hoger, als je alle cijfer voorspellingen moet geloven, dan kan die spaarrente ook gerust naar 4%, toch geloof ik dat ze bij de rooskleurige cijfers van de Amerikaanse grootbanken, de geldontwaarding wel een beetje vergaten, ze moeten meer dan 10 % beter schrijven, om op gelijke voet met vorig jaar te blijven!!

Wat Shell ook doet, niets helpt om de koers richting de cijfers te krijgen, want hoewel de top van vorig jaar, niet gehaald zal worden, een koers van 35€, zou zeker een beter beeld van het geheel geven, we moesten het van de week met een magere 0,9% plus doen, opnieuw veel minder, dan de olie, die 2% voorwaarts ging!!

KPN kwam ook niet voor in het sprintpeloton, hij veerde 0,71% op!!

Miskoop Unilever kan alleen maar zakken, zelfs nu de ijsboeren mega omzetten draaien, dat doet best wel zeer, want Post nl kreeg er weer dik 5% bij, niet handig, die verwisseling!!

Vandaag, de eerste bramen plukken, want de vogelen des hemels houden het rijpingsproces nauwkeurig in de gaten en slaan direct toe, als ze denken, dat ik de bramen vergeet, toegegeven, ze zijn mirakels lekker, vooral die eerste oogsten!!

Morgen heerlijk rusten, na veel gedane arbeid, de Schepper, trakteert ons elke week, op een heerlijke vakantiedag, heerlijk in Zijn Huis, onder genot van Prediking en Zang, is het dubbel genieten, alvast. van de eeuwige rust die komt!!

Maandag moeten ze hard gaan verzinnen, over welke partij we moeten gaan stemmen, meldt de Telegraaf, als er een anti ambtenaren partij komt, dan wordt het best moeilijk om de onovertroffen Kees, trouw te blijven, want die ambtenaren vergallen en verzieken heel onze samenleving, Blokland moet een lanceerplatform bouwen, om hen af te schieten naar het Kremlin, daar passen ze naadloos bij die wrede afbraak figuren, ik denk dat ik dubbel ga stemmen, met mijn bouwnaam, Jan de Mep op de anti ambtenaren partij, dan kan ik met mijn echte naam, de beste politicus in de kamer trouw blijven, KvdS zijn zijn initialen, SJALOOM!!!