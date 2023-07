Bloomberg: Shell bestudeert toekomst divisie duurzame energie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell bestudeert de toekomst van de divisie duurzame energie. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Tot de verschillende mogelijkheden behoren een gedeeltelijke verkoop van de activiteiten of een verzelfstandiging van de duurzame energiedivisie tot een aparte eenheid. Shell zou volgens de geraadpleegde bronnen al een ronde langs een aantal internationale investeerders hebben gedaan. Shell heeft recent aangegeven het accent te willen leggen op fossiele brandstoffen, om het rendement van aandeelhouders te vergroten en het grote verschil in de waardering met Amerikaanse sectorgenoten te verkleinen. Volgens de bronnen bevinden de besprekingen omtrent de toekomst van de activiteiten zich nog in een beginstadium. Eni zette de divisie duurzame energie al eerder weg als een apart bedrijf. Bron: ABM Financial News

