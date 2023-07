Air France-KLM kondigt omgekeerde aandelensplitsing aan

Wat voor soort kunsten moeten er nog meer bedacht worden om de boel te laten marcheren???...



Allereerst dividend nagenoeg noppes, geen uitzicht op beter.



Aankoop aandelen Air France - KLM. door Nederlandse staat achteraf gezien groot fiasco.



Centen ophalen met uitgeven nieuwe aandelen voor bestaande aandeelhouders een ramp met zogenaamde kortingscertificaten.



Nu omgekeerde splitsing aandelen met groot vraagteken, 10 aandelen 1 nieuw aandeel, zie de zin niet van deze wijziging.



Schuldpositie eigenlijk onmogelijk en alleen met steun van overheid en aanverwante partijen staande te houden.



Gebed zonder end met alles wat nog verder boven water komt, voor degenen die er nog in geloven, succes, en veel positief resultaat in de toekomst met dit aandeel, er is natuurlijk wel een voordeel, van overheidswege zullen ze proberen om de boel zoveel mogelijk in stand te houden gezien de economische belangen hiermee gemoeid, maar er is een grens.