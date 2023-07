Thuisbezorgd en SPAR breiden samenwerking uit

TKWY moet zsm een duidelijk signaal afgeven dat ze EU Champion willen worden. Met ook een nieuw en realistisch EU lange termijndoel.



Als ze zeggen we doen nu 16mrd GTV in EU en we gaan voor 40% groei in 5 jaar naar €22mrd GTV en 4,5% ebitda (~EUR1mrd).



Daarvoor gaan we uit ANZ en NA. De opbrengsten gaan we 50% in de EU investeren en voor 50% aandelen inkopen. Leg ook beter uit dat EU andere wetgeving heeft en dat gig model van concurrenten alleen maar boetes zal opleveren.



Waardering kan m.i. dan weer naar €10mrd en aandeel weer naar €50+ met wat extra aandeleninkoop.