Bloomberg: China sust schrik over exportmaatregelen voor germanium en gallium

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese ministerie van handel heeft verklaard dat de exportvergunningen die zijn ingesteld voor germanium en gallium moeten zorgen dat deze metalen voor legale doeleinden worden gebruikt, ter bevordering van internationale veiligheid en vrede. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag. De metalen zouden zowel voor militaire als burgerlijke toepassingen kunnen worden gebruikt en de beperkingen zullen helpen om verspreiding van nucleaire wapens te voorkomen, stelde het ministerie. De beperkingen zijn niet gericht tegen een bepaald land en zijn gebruikelijk in de internationale handel, citeerde het persbureau woordvoerder Shu Jueting van het ministerie. China zou nog geen aanvragen voor exportvergunningen hebben ontvangen, maar belooft alle aanvragen in te willigen die voldoen aan wet- en regelgeving. Het ministerie voegde daaraan toe dat de exportbeperkingen die Washington invoerde, vooral de Verenigde Staten zelf zullen schaden. Het Westen reageerde met schrik op de beperkingen op de export van de zeldzame metalen die nodig zijn voor de productie van hoogwaardige halfgeleiders, die werden geplaatst in het kader van de 'chipoorlog', waarin de Verenigde Staten de uitvoer van hoogwaardige chips naar China proberen in te dammen. China zou een wereldwijd aandeel van 96 procent hebben in de grondstof gallium, terwijl de productie buiten China hooguit voldoende zou zijn voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde behoefte. Bron: ABM Financial News

