Marktkapitalisatie Apple naar 3 biljoen dollar

Ben wel benieuwd wat mensen die op deze niveaus instappen verwachten!? Op redelijk korte termijn structureel 250+ miljard winst per jaar?? De winst zal ongetwijfeld blijven groeien, maar kan me niet voorstellen dat de kw tot in de lengte der dagen zo hoog zal blijven. Als de winst geleidelijk verdubbelt, maar de kw halveert schiet je er als aandeelhouder qua koersrendement niet veel mee op lijkt me. Zeker niet gezien het zeer lagere dividendrendement. Om ooit in de buurt van een waarde-aandeel te komen zal dat zeker moeten verachtvoudigen en dan is het nog aan de lage kant. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik niet over voldoende ‘fantasie’ beschik. Heb nooit veel met sprookjes gehad namelijk.