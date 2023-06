Brussel presenteert voorstel digitale euro

Geen rente, dat is nou net de gemiste kans als je ziet hoeveel er aan de strijk stok blijft hangen bij de commerciële banken. Dat is nou juist waar de ecb inflatie mee kan bestrijden. Maar ze tasten eerst het water af en willen wss de commerciële banken ook niet tegen de haren strijken. Waarom niet iedereen een rekening / account bij de ecb? Alle middle mans eruit, zoals blockchain ook bedoeld is. Uiteraard zijn er overal nadelen maar dit is per saldo voordeliger dan de huidige.manier van bankieren.