DSM Firmenich verlaagt outlook 2023

Een politicus kan alleen maar ouwehoeren over niks en kan niet een bedrijf leiden. Die Edith Schippers heeft DSM naar de afgrond gebracht en in dat opzicht is het een prachtige gelijkenis met haar baasje Mark Rutte. Die kan ook helemaal niets behalve mooie dromen verkopen. Zodra een politicus zich als baas van een beursbedrijf gaan gelden dan berg je maar want dan gaat het altijd mis.

DSM was een beursparel en nu is het de komende 4 jaar kommer en kwel. Verkeerde managers moeten eerst weg en dan kan DSM de boel op gaan schonen.