Jefferies: ontkoppeling Naspers en Prosus positieve boodschap

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De markt zal positief reageren op de ontkoppeling van Naspers en Prosus. Dit verwachten analisten van Jefferies dinsdag, na de jaarcijfers van de internetinvesteerder. Prosus kondigde dinsdag aan de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Hierdoor kunnen Prosus en Naspers het inkoopprogramma van eigen aandelen doorzetten. De markt zal daar blij mee zijn, denkt Jefferies. Het besluit zal de huidige "grote" korting op het aandeel kunnen verminderen. Analisten van de zakenbank merkten op dat meerdere aandeelhouders lieten weten niet langer geld in Prosus te steken vanwege de complexe kruisparticipatie van Naspers en Prosus. De aanpassing zal in het derde kwartaal worden doorgevoerd en zal geen significante kosten met zich meebrengen. "Maar daar werd ook niet op gerekend", aldus de analisten. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 67,00 euro. Bron: ABM Financial News

