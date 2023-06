Deutsche Bank zet NN Group op Kopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het advies voor NN Group verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel bleef staan op 46,00 euro. Analist Hadley Cohen wees er op dat NN de afgelopen 12 maanden op de beurs circa 30 procent slechter heeft gepresteerd dan een breed samengestelde index van Europese verzekeraars. Aanleiding hiervoor zou onder meer de blootstelling aan vastgoed zijn. Deutsche Bank ziet nu echter meerdere aanjagers voor een stevig koersherstel en benadrukte daarnaast dat veel geld naar de aandeelhouders van NN terugvloeit. De publicatie van de resultaten over de eerste helft van 2023 zullen beleggers gerust stellen, onder meer vanwege een meevallende herwaardering van het vastgoed en een lager risicoprofiel door goedkeuring van nieuwe spreads op hypotheken, zo voorziet Deutsche Bank. Een rechterlijke uitspraak over de aandelenlease-affaire zal daarnaast op korte termijn duidelijkheid geven, en een ‘worst case scenario’ is al in de koers verdisconteerd, meent Cohen. Dankzij een combinatie van dividenden en aandeleninkopen kunnen aandeelhouders een rendement van meer dan 12 procent verwachten, waarbij de teruggave over een periode van drie jaar zelfs op ruim 50 procent zal uitkomen. "We verhogen daarom naar Kopen." NN Group sloot maandag in Amsterdam op 33,32 euro. Bron: ABM Financial News

