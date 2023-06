ECB gaat laatste fase van renteverhogingen in - media

De Amsterdamse beurs is afgelopen week aardig gedaald, nadat de rentevrees weer werd aangewakkerd door de opmerkingen en acties van mondiale centrale banken.



"We zien verdere zwakte in Europa door de toenemende bezorgdheid dat centrale banken een vertraging van de economie zullen negeren en prioriteit zullen geven aan de strijd tegen inflatie",



De Bank of England verhoogde in reactie hierop de Bank Rate niet met de verwachte 25 maar met 50 basispunten naar 5,00 procent. De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent.



"Maandenlang hebben beleidsmakers van de BoE consequent de hardnekkigheid van inflatoire trends onderschat", volgens marktanalist Hewson van CMC Markets.



"Als de inflatie hardnekkig blijft, moet de rente verder omhoog", aldus de marktanalist.



Ook andere centrale banken, waaronder die uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije, verhoogden afgelopen week de rentes. De Norges Bank en de Zwitserse SNB lieten doorschemeren dat het daar niet bij blijft.



Powell zinspeelt op meer renteverhogingen

De voor de markt misschien wel belangrijkste centrale bank lijkt ook nog niet klaar met het verhogen van de rente.



En dan zou de ECB de laatste fase ingaan .

