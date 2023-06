Valuta: Japanse yen blijft onder druk staan

Ja, het land van de rijzende zon is op een gegeven moment stil gevallen en weet de vaart er maar weer heel moeilijk in te krijgen, door lage geboortecijfers, loopt de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeds meer op en dat is voor de economie bepaalt niet gunstig!!

De beursweek was voor mij ook niet gunstig en ik vrees, voor velen met mij, want de AEX daalde meer dan 2%, ik bleef er gelukkig nog aardig onder met -1,8%, maar leuk is anders!!

De veilige haven KPN maakte bij mij de meeste meters voorwaarts +2,68%, dat komt denk ik door de riante fiets kilometer vergoeding, die ze hun personeel gaan geven, als ze met de fiets naar hun werk komen, bravo, groen KPN, daar komt veel groenere glasvezel, inplaats van koper bij en ze zorgden van de week ook voor vele nieuwe klanten, alle reden om naar de 4€ op te stomen, glashelder beeld leveranciers!!

Die andere veilige haven; Unilever trok ook een groen jasje aan, hij steeg 0,43% op meevallende winkelcijfers bij de Britten!!

Meer groen had ik niet in de aanbieding, wel op de groente tuin, maar daar handelt de beurs niet in, alles rood dus, verder!!

Besi verspeelde 0,71% en was daarmee toch wijd en breed de minst slechte chipper, Asml zakte 4x zo veel, Asmi knalde 8x zoveel naar beneden, in Amerika is mijns inziens een fladdertrek van dure tech, naar nu nog niet zo dure Bitcoin gaande, daardoor vallen onze techers ook naar beneden!!

Shell ging 1,24% omlaag, meegesleept door oliedalingen, in de Telegraaf staat vandaag een zeer lezenswaardig artikel, over de mogelijkheden, van kern energie bij Shell, ook klimaat actinvisten zouden dit prachtige artikel, vraag gesprek, verplicht moeten spellen, over de mogelijkheden en onmogelijkheden van energie transitie!!

Dat dametje in de USA dramde de banken weer zwaar in het rood, met opmerkingen over zeer noodzakelijke fusies, om in de komende moeilijke tijden, voor hen, het hoofd boven water te houden, ING verloor bijna 5%!!

Grootste daler was bij mij Aperam, hij daalde nog niet zoveel, dan het andere glanzend witte industrie metaal; zilver, dat kelderde 7,33% naar beneden, maar Aperam kon er ook een houtje van, maar liefst 5,63% er af, niet getreurd, gisteren een dip aankoop op 31,22 gedaan en zie daar, dikke winst, de koers sloot op 31,35, ik gok voorlopig op de houdbaarheid van het dividend, maar op de metalenmarkt is best veel gaande, op het ogenblik, bij Dalm is de recyklingmarkt vrij stabiel, personeel en prijzen zijn aardig vriendelijk, de topman heeft het vast druk, met al dat gerommel op de markt, want ik zie hem weinig!!

Op de tuin is een heerlijke milde regen neer gedaald en als je heel stil bent dan kan je het horen groeien, met dank aan onze Hemelse Vader, ik ben weer aardig bij op den akker en je kan het geloven of niet, ik moet voorbereidingen treffen, voor de herfst en winterkost, want naast het ijzer van Arcelor, heeft je lichaam ijzer van andijvie en boerenkool nodig en vele kostbare wintervitaminen, van diverse wintergroenten, regeren is vooruitzien, vandaar!!

Morgen in het Huis van de Hemelse Vader, Hem danken voor de zegen van de heerlijke regen en nog meer voor ZIJN allerheerlijkste gave; ZIJN ZOON, onze HEERE JEZUS CHRISTUS, DIE al die heerlijke zegeningen voor ons verdiend heeft en daar ver bovenuit, de heerlijke eeuwige rust en rijkdom bij HEM wil schenken, alle reden voor ons, om bij de lieflijke harp, de lof en dank Psalmen te doen horen, die zo mooi op de Bovenstem zijn te zingen!!

Maandag hoop ik dat de beurs de mineurstemming in de kliko kwakt en heerlijk majeur vrolijk gaat stijgen, diverse topanalisten, verwachten die stijging, ik hoop dat ze gelijk krijgen!!, SJALOOM!!!