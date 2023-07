Aegon brengt Transamerica terug naar roots

Ik vrees dat ik weet wat Aegon gaat doen ; “failliet gaan” of “algehele ontbinding” Ze zijn niet voor niets als een dief in de nacht naar Bermuda gevlucht. Zodra die Amerikaanse potentiële klanten van Transamerica ‘n keer gaan googelen op het woordje “ Aegon” dan zien ze een door woekerpolissen en schandalen besmette naam. Ik denk dat je een putoptie op Aegon moet kopen met een wat langere looptijd. En dan heb ik nog niet eens gesproken over die miljarden €’s schuld die destijds door meneer Wijnants op de balans zijn gezet; Wijnants is destijds namelijk vergeten om Aegon opnieuw in de stijgers te zetten !!!!