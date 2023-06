Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 98 punten voor de Duitse DAX, een min van 43 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 58 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag ook al met verlies gesloten.

Aandelen hadden het woensdag moeilijk, na tegenvallende Britse inflatiecijfers. Donderdag komt de Bank of England met een nieuw rentebesluit en en een verdere verhoging lijkt welhaast zeker. En Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde in een speech voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal blijven verhogen.

De Britse consumentenprijzen stegen in mei op jaarbasis met 8,7 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 8,4 procent. De producentenprijzen stegen op jaarbasis met 0,5 procent, tegen een verwachte stijging van 1,2 procent.

"De Bank of England zal morgen hoogstwaarschijnlijk de trekker overhalen, en daarbij houden sommigen zelfs rekening met een verhoging van 50 basispunten in plaats van 25", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Argenx kreeg van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring voor VYVGART Hytrulo. Deze optie is patiëntvriendelijker en dat vergroot ook de kans dat het daadwerkelijk zal worden opgenomen in behandelplannen. Analisten verhoogden hun koersdoelen voor Argenx. Het aandeel daalde desondanks 0,8 procent.

In Parijs ging Danone aan kop met een winst van 1,9 procent, Renault steeg 0,9 procent, terwijl Totalenergies 1,4 procent hoger noteerde. Ook elders deden energie-aandelen het goed. Zo won Shell 1,4 procent.



Hermes International verloor 1,6 procent.

In Frankfurt won Adidas 4,3 procent, na een koopaanbeveling van UBS. Siemens Energy steeg 1,6 procent en Deutsche Post eindigde 2,6 procent lager.

Euro STOXX 50 4.322,75 (-0,5%)

STOXX Europe 600 457,01 (-0,5%)

DAX 16.023,13 (-0,6%)

CAC 40 7.260,97 (-0,5%)

FTSE 100 7.559,18 (-0,1%)

SMI 11.173,65 (-0,4%)

AEX 759,16 (-0,5%)

BEL 20 3.559,13 (-0,7%)

FTSE MIB 27.609,37 (+0,1%)

IBEX 35 9.436,40 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De focus richtte zich woensdag op de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Omdat de Amerikaanse inflatie nog ruim boven de doelstelling ligt, volgen er hoogstwaarschijnlijk meer renteverhogingen dit jaar.

"Mijn collega's en ik begrijpen de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaken, we blijven ons dan ook sterk inzetten om de inflatie terug te dringen naar onze doelstelling van 2 procent", aldus de centraal bankier.

Wanneer en hoeveel renteverhogingen er nog volgen, daarover liet Powell zich woensdag niet uit.

"Na de agressieve houding van vorige week leek er voor Powell weinig nieuwe informatie te zijn om een nieuwe belangrijke richting aan het monetaire beleid toe te voegen", zei Saxo Bank.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent circa 82 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten eind juli. Slechts een bescheiden percentage verwacht dan in september weer een verhoging.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,5 procent. De marktindex steeg van 208,8 tot 209,8.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,9 procent hoger op 72,53 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Chicago Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de bestaande woningverkopen, de leidende indicatoren en de wekelijkse olievoorraden. Fed-voorzitter Jerome Powell verschijnt donderdag voor een commissie van de Amerikaanse senaat.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com daalde circa 0,8 procent, na een koersdoelverhoging door Jefferies van 135 tot 160 dollar. De analisten denken dat onderdeel AWS goed zal profiteren van de populariteit van kunstmatige intelligentie, waarvoor veel internetdata nodig is.

Coinbase en Marathon Digital stegen respectievelijk 1,4 procent en 4,2 procent, na een stijging van bitcoin met ruim 2 procent tot bijna 29.000 dollar.

Bain Capital investeert bijna een miljard dollar in IMS Nanofabrication, een dochterbedrijf van Intel dat apparatuur maakt voor de productie van EUV-masks. Bain neemt een belang van ongeveer 20 procent dat IMS op 4,3 miljard dollar waardeert. Het aandeel Intel verloor circa 5,5 procent.

FedEx daalde circa 2,6 procent. Het pakkettenbedrijf meldde een kwartaalwinst die de analistenverwachtingen overtrof, maar de omzet en de outlook vielen tegen.

Tesla noteerde ruim 5 procent lager. Topman Elon Musk heeft gesproken met de Indiase premier Narenda Modi en zei dat hij vol vertrouwen was dat Tesla's elektrische auto's "naar India zullen komen en wel zo snel als menselijkerwijs mogelijk is." Verder heeft ook Rivian ervoor gekozen om toegang te krijgen tot het snellaadnetwerk van Tesla. Eerder deden Ford en GM dit ook al.

S&P 500 index 4.365,69 (-0,5%)

Dow Jones index 33.951,52 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.502,20 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 33.445,32 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.197,90 (-1,3%)

Hang Seng 19.218,35 (-2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0987. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0986 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0951 op de borden.

USD/JPY Yen 141,82

EUR/USD Euro 1,0987

EUR/JPY Yen 155,81

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Mei (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juni (Fra)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Chicago Fed-index - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Juni vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Mei (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Mei (VS)

16:00 Fed's Powell verschijnt voor Amerikaans Congres (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Rentebesluit Norges Bank (Noo)

00:00 Rentebesluit SNB (Zwi)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten