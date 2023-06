DNB: economische groei valt sterk terug

Knot en de DNB weten ook niet echt wat ze willen. In 2022 roept Knot op tot een sterke loonsverhoging om de inflatie-effecten te dempen, vervolgens een half jaar later dat de lonen niet te hard moeten stijgen. Overigens dat laatste is terecht want een loon-prijsspiraal ligt op de loer en we lijken niets geleerd te hebben van de jaren 70 van de vorige eeuw.



Maar vervolgens doet de DNB uitspraken over de winstgevendheid van bedrijven. Hoe wonderlijk, we lijken naar een centraal aangestuurde economie te evolueren. Volgens mij gaat de DNB hier helemaal niet over en in een echt vrije markteconomie (zonder monopolies) dempen effecten zich vanzelf uit en dient de centrale bank alleen kortstondig het rentewapen te gebruiken om de markt te stimuleren of af te remmen.



Voor het gemak vergeet Knot dat de centrale banken veel te lang veel te veel geld in de markt hebben gepompt.