Intel akkoord met Duitsland over subsidie chipfabriek - media

Is de semi-conductor industrie nu winstgevend of draait zij op subsidies? Er moeten toch slimmere manieren zijn om de productie hier naar toe te halen dan met belastinggeld te strooien?

Bedenk goed dat Taiwan (waar deze chip industrie zit en dit geldt ook voor Z-Korea) zwaar deze industrie (indirect)subsidiëren. Of je doet mee in dit spel op land niveau of je laat het en wordt afhankelijk van export vanuit deze regio's. Niet alles is een simpel W&V rekening verhaal het is ook geopolitiek waarin bedrijven niets anders zijn dan middelen om landen te bewapenen. En ja TSMC laat duidelijk winstgevendheid zien en dat zal denk ik ook gelden als we een goed beeld krijgen van de foundry business binnen Intel op termijn.