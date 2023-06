Update: Xi Jinping sprak Blinken maandag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Chinese leider Xi Jinping heeft maandag een ontmoeting gehad met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken, in een poging van de Amerikaanse regering om overleg op hoog niveau te herstellen en misverstanden tussen de grootmachten te voorkomen in een reeks economische en sociale kwesties. Blinken arriveerde zondag in Beijing, waar hij eerst ruim zeven uur spendeerde in gesprekken en een diner met zijn Chinese evenknie Qin Gang en vervolgens drie uur doorbracht met de hoge Chinese diplomaat Wang Yi. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua ontmoeten Xi en Blinken elkaar in de Grote Volkszaal. Tijdens de ontmoeting zou de Chinese leider hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld. Dat betekent dat beide landen de ander moeten respecteren. Volgens CNN zou Xi hebben gezegd dat de twee landen vooruitgang boeken en overeenstemming hebben bereikt op specifieke punten. Blinken zou het bezoek aan Beijing eerder dit jaar afleggen, maar dit werd uitgesteld nadat de Amerikanen boven eigen wateren een Chinese weerballon neerschoten die zou zijn gebruikt voor spionage-activiteiten. De verhoudingen stonden ook onder druk nadat Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een bezoek bracht aan Taiwan, het onafhankelijk eiland voor de kust van China dat de Chinezen nog altijd als een deel van hun land beschouwen. Hierdoor kwam een einde aan gesprekken over regulering van chemicaliën die in China worden gemaakt en die worden gebruikt om fentanyl te maken in Mexico en andere landen. Vorige week ontmoette Xi al Bill Gates, mede-oprichter van Microsoft. Tot een uur voor de ontmoeting was het onduidelijk of Blinken en Xi elkaar wel zouden ontmoeten. Update: om uitkomst gesprek toe te voegen. Bron: ABM Financial News

