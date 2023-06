Beursupdate: AEX op Wall Street

De temperaturen zijn hoog, ook op de beurs was het zonnig weer, de AEX zette +1,76% op het bord, daar ging ik ruim bovenuit, Besi trok opnieuw de kar met een weekwinst van 5,06%, dat had ik eigenlijk niet verwacht, dus dat is een dikke meevaller!!

Ook Aperam ging heel leuk voorwaarts, velen zullen, net als ik, het dividend wel hebben hergeinvesteerd in deze goeie RVSjongen, hun recyklingtak geeft hen een pluswaarde voor mij!!

Topman Sawan van Shell verhoogt het dividend met 15%, zodat Shell beleggers nog makkelijker en meer in groen kunnen investeren, de koers van deze meest groene olieboer steeg ook aardig naar groen er kwam een plus van1,93% op het bord!!

Ing profiteert van die ECB rente verhoging, hij schreef 1,69% groen!!

KPN kon net de groene eindstreep niet halen, hij bleef net rood, met een verliesje van 0,03%!!

Post nl heb ik uitgezwaaid, dat verhaaltje van die Ing analist, lijkt me nogal luchtfietserij, op de postmarkt zullen de inkomsten blijven dalen en de kosten stijgen en op de pakkettenmarkt is op het ogenblik de concurrentie moordend, dus denk ik dat Post nl voorlopig zijn handen meer dan vol heeft, om uit de rooie cijfers te blijven!!

Ook de vuilboer Renewi heb ik in hun vuilbak gegooid, die daalde tot onder de 6€, vuil wordt onbetaalbaar duur voor ons!!

Mijn nieuwkomer Unilever veerde later in de week leuk op, ze moeten wel een giga omzet ijs draaien, met zulk weer, denk ik, bovendien, investeren ze in goed gezond lekker ijs, nu, dat is precies wat Jan zoekt en denk ik, meerderen met hem, want de koers ging 2,54% hoger, dat is lang niet zo veel dan Post nl, maar ik denk, dat je aan deze prettige kwartaal dividender veel minder gauw je handen brand, dan aan tante Herna!!

De groentetuin is weer aardig bijgespijkerd, op wat kleine dingen na, gieten doe ik normaal heel weinig, maar als je het nu niet doet, dat sneuvelt al het pootwerk, het stuift op den akker, als je schoffelt, zo droog is het, daarom heb ik al mijn schepputten uitgebaggerd, zodat ik makkelijk kan gieten, want de beste dokter aller tijden, een goede frisse veelzijdige groentetuin, moet in topconditie blijven!!

Morgen rust vinden onder het heerlijke WOORD, de profeten spraken al van de rust aanbrengende HEILAND, zij voorzeiden; ZIJN rust zal heerlijk zijn, allen die HEM kennen zullen met mij beamen, dat dat op heerlijke wijze waar is!!

Maandag ligt Amerika er uit omdat ze het slavernij verleden herdenken, dan gebeurt er bij ons ook meestal minder, ik moet zeggen, dat ondanks al de wilde verwarrende wrede toestanden in de wereld de beurs, nog altijd aardig overeind blijft, de krant meldde van de week, het verhongeren van zeer veel Noord Koreanen, omdat hun lei(ij)der alleen maar raketten maakt en koopt, op de beurs kan je best nog een boterham verdienen, als je een beetje oplet en ook wat geluk hebt!!, SJALOOM!!!