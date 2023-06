Video: beleggers onderschatten impact van agressief monetair beleid Fed en ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers onderschatten de gevolgen van het verkrappende monetaire beleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Hoewel de Fed afgelopen woensdag een pas op de plaats maakte, hintte de Amerikaanse centrale bank wel op nog twee renteverhogingen later dit jaar. De ECB verhoogde de rente met 25 basispunten en zal vermoedelijk nog meer verhogen in de komende maanden. Desondanks noteren aandelenmarkten hoger. "Aandelen lijken totaal geen last te hebben van dit krappere monetaire beleid", aldus Van Leenders. "De stijging van de beurzen heeft wel een reden; de winsten gaan omhoog, ondanks dat Europa in een recessie zit", zei de beleggingsstrateeg. "De gevolgen van het monetaire beleid worden echter wel steeds zichtbaarder en zullen ook steeds zichtbaarder worden, dus die [winst]groei gaat wel naar beneden, als dan ook inflatie naar benden komt, dan wordt het moeilijker om de winsten verder te laten groeien", aldus de beleggingsstrateeg. "Dus wij zijn er wel sceptisch over dat dit houdbaar is en zijn daarom nog voorzichtig met aandelen", concludeert hij. Klik hier voor: beleggers onderschatten impact van agressieve monetaire beleid Fed en ECB Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.