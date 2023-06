ABN AMRO in de race om Degroof Petercam te kopen

Dit is een trigger om aandeel ABN-A te verkopen. Deze overname is een brug te ver voor AA. Een overname, bovendien complex, van een Belgische onderneming blijkt in de praktijk nooit een succes te worden vanwege cultuurverschillen, Belgen willen geen zaken doen met buitenlanders en “lijken in de kast”. Bovendien is de netto-winst, die bij een overname altijd mooier uitvalt dan na de overname, van Degroof in verhouding tot de overnamesom veel te laag.

Voor AA draagt het niet bij aan haar financials, integendeel.

Helaas zitten er zowel bij AA als de Staat geen slimme onderhandelaars noch kundige rekenaars die enig partij kunnen bieden aan de slimme Belgische families.

Ik hoop dat er een hoger AA overbiedt