Beursblik: ECB heeft economische aardbeving nodig om te pauzeren

Het rentebesluit van vandaag is volgens Lagarde met zeer brede consensus genomen. Wie dus gedacht had dat er wellicht enkele van de ECB bankiers inmiddels wel eens behoorlijk nagedacht hebben over de huidige en nabije markt- en economisch situatie komt helaas dus bedrogen uit. Zij blijven een volgzame kudde met Lagarde als leidster. Inmiddels zijn de meeste prijs- en loonsverhogingen door de bedrijven wel geheel tot grotendeels verwerkt in de afzetprijzen. De inmiddels lagere olieprijs heeft een dempende werking, evenals de door de banken toegepaste restrictie op de kredietverlening (door aangescherpte verstrekkingsnormen).

De consument blijft voorlopig nog voldoende investeren (vakanties zijn volgeboekt, levertijd zonnepanelen, airco’s etc meer dan 3 maanden). En zo zijn er nog meer zaken, wo. Personeelstekorten), die er voor zorgen dat een diepe recessie uitblijft. Maar de ECB vaart een andere koers, die wil de economie koste wat kost de nek omdraaien om de inflatie naar 2% omlaag te krijgen. Resultante zal zijn dat er uiteindelijke sectoren in problemen komen, zoals vastgoed, bouw, horeca ed. waar veel mensen werkloos worden zonder uitzicht op een baan. Energietransitie loopt nog verder vast. Overheden hebben geen geld meer, moeten te duur lenen, wij gaan dus bezuinigen. Ja, uiteindelijk komt er dan wel een gewenste recessie en van inflatie zal geen sprake meer zijn. En dat alles door ipv een rentepauze in te lassen, nog een ca. 1% funeste renteverhoging door te voeren. Bij de ECB moeten eens wat meer tijd nemen en nadenken.