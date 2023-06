ING zet PostNL op kooplijst

Het hele bedrijf heeft nog maar een marketcap van zo'n 750mln.



Dat is niet veel voor een bedrijf met een breed netwerk, een leger aan bezorgers, eCommerce marktomgeving, redelijke automatisering, 3,4 mrd omzet en dominante marktpositie. Transitie van Post naar Parcels loopt door en Parcels-aandeel binnen eigen omzet groeit gestaag.



De performance is bedroevend, slecht kosten-management en beslissingen die nog steeds leunen tegen politieke correctheid. Onvoorspelbaar en onbetrouwbare outlooks, Herna heeft haar beloftes nooit waargemaakt. De 5,75 op eigen kracht is er nooit gekomen, zelfs niet tijdens Covid. Er is verschrikkelijk veel geld verbrand met de aankoop van Sandd, CAO en Pensioen perikelen, Quasi innovatie projecten. Alles voor de "Bühne".



Prachtig ESG geleuter, maar tegelijkertijd neemt Herna zitting in RvC van ING en missen we de focus. Herna zit er al te lang en koketteert met vrouwelijk management. Leuke kleurrijke foto's van haar in mooi jurkje in het jaarverslag, maar ondertussen verbrandt ze 1,5 mrd aan aandeelhouderswaarde (daling van 4,50 naar 1,5). Ik wil een CEO zien die ingrijpt in de operatie, de moed heeft om prijzen hard door te berekenen, een claim inzet tegen de AFM, openstaat voor een serieuze overname cq fusie kandidaten en meer op resultaat stuurt dan politieke overleving.



De performance van DHL is op alle fronten beter; financieel, commercieel en operationeel. Geen wonder dat DHL marktaandeel wint.



Toch geloof ik in een fundamenteel hogere potentiële waarde dan de 1,55 per aandeel ofwel 750mln marketcap. Het vertrouwen (in Herna) is verdampt en met de underperformance staan we nu waar we staan.



Een logistieke speler met een marktaandeel van 60%, in de eCommerce met een kwalitatief prima netwerk en hoge dichtheid moet gewoon een betere performance kunnen halen. Ik heb 30 jaar in de logistiek gewerkt en vind dat Herna zich moet schamen.



Het potentieel ligt op 4% a 6% EBIT over 3,4 mrd is 136 tot 200 mln, tegen een bescheiden factor van 10a12 zou een marketcap moeten geven van 1,5 a 2 mrd, ofwel per aandeel 3,- a 4,-. Meer dan verdubbeling.



Nooitgedacht als RvC (aangevuld met politieke toezichthouders) pakken niet door en laten PNL afglijden, totdat een van Nederlands grootste werkgevers afgezakt is naar de gevarenzone en DHL of andere voor zich moet laten.



Dan wordt de druk te groot (ook door bv Kretinsky of overname interesse) en er komt een ingreep. Herna en cs worden eervol vervangen en nieuwe bezems vegen de boel schoon. Op dat "druk-moment" cq keerpunt wacht ik.



Ik heb al eens een rit gemaakt van 1,xx naar 4,xx.



De waarde van een bedrijf met deze omvang en infrastructuur ligt gewoon ver boven de 750mln, maar het moet wel scherp gemanaged worden. Costleadership.