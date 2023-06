Commissaris CM.com koopt plukje aandelen

Hij heeft dus vertrouwen in het woest slingerende aandeel, zijn vroegere Randstad speelt momenteel, bepaalt niet de pannen van het dak en ook ik behoorde van de week bij de beursezels, de AEX verloor 0,73%, bij mij was de ramp ruim 1% groter, zelf had ik gezegd; Besi gaat voorlopig in een lagere versnelling verder omhoog, de analistjes voorspelden massaal; besi gaat sky high klimmen, ja dan valt een beleggersdag met zo hier en daar problemen en vertragingen vies tegen en bonkte de koers in 2 dagen meer dan 1 tientje naar beneden, toch veert de fenix weer op, mede door goede cijfers van conculega's, het weekdrama Besi daalde 7,56%, maar was daarmee nog niet eens de grootste daler!!

Aperam ging de koers bij Dalm na, daar stijgt het oud ijzer leuk, ook koper zit weer in de lift, maar van de RVS prijs ging een duppie af en laat ik nu net een professionele vaatwasmachine gesloopt hebben, met zeer veel RVS, Aperam liet 0,22% gaan, dus dat was te overzien!!

Post nl daalde nog meer die verloor 2,27%, maar daarmee heeft hij bij mij zijn beursvonnis voorlopig geveld, hij gaat in de kliko, samen met de vuilboer Renewi, want die zakt met min 3,7% door alle vuilbakken heen, je kan wel zien dat ze groener worden, want op de beurs geldt op het ogenblik, met uitzondering van Sif, hoe groener, hoe roder de koers!!

Het beste bankje van Europa ging 0,95% omhoog, nu ja,, als je als klein manneke beleggen wilt, dan ben je bij hen aan een 10x beter adres, dan bij die gore afzetters van het RAre BOeven bankje!!

Veilige haven KPN kon er van de week ook weer geen houtje van, die verspeelde 1,26%!!

Defensief doet het toch slecht, op dit moment, vertrekken al die bangerikken weer naar de bankjes, met hun 1% rente??

ter vervanging van Post nl en Renewi heb ik al wat Unilever gekocht, maar die gaat met alle veilige havens mee het ravijn in, aan deze koers geeft hij bijna 1% rente per kwartaal, maar als de koers zo keldert, dan voelt dat toch niet goed, mijn overweging voor Unilever wordt mede ingegeven door recessie vooruitzichten bij alle grootbanken, nu ja, achter de beursinzichten van de grootbanken kan je kanjers van vraagtekens zetten, maar, gezien, grote moeilijkheden voor de bouw, met alles daar om heen, ben ik zeker ook niet vrolijk over de beurstoekomst en de spullen van Unilever heb je altijd nodig, hoe het ook gaat, groot bijkomend pluspunt, is het zeer prettige kwartaal dividend, dat moest verplicht worden op de beurs en eigen aandelen inkoop naar een veel lager nivo!!

Vandaag moet ik eigenlijk boonstokken gaan zetten, op de tuin, maar ik vrees dat de droge grond zo hard is, dat ik dat met de kango moet gaan doen en of het dan veel zin heeft, dat betwijfel ik, door zeer drukke werkzaamheden ben ik erg laat en dat pakt, denk ik, niet goed uit!!

Morgen mogen we ons weer laven aan het WOORD, het is een doopdienst, God de Vader belooft; IK wil je van alle goeds verzorgen, voor tijd en eeuwigheid, God de Zoon belooft; IK wil je redder, zaligmaker zijn, God de Heilige Geest belooft; IK breng je veilig naar de eeuwige haven!!, een mooiere levensstart kan je niet hebben!!, alle reden voor ons als gemeente om dit prachtige gebeuren, te omlijsten met wonderschone Bovenstempsalmen!!

Maandag hoop ik dat het beursezeltje, weer wat meer geluk heeft, de Telegraaf meldt vanmorgen, dat in Zeist een liefdevol verzorgingshuis is voor oude ezels, moeilijkheid is, dat de mensen tegenwoordig beter voor die bewoners van het dierenrijk zorgen, dan voor die ezels, die tot het mensdom behoren, hopenlijk fleuren mijn superfondsen weer op en kan ik heerlijk in de heimat blijven!!, SJALOOM!!!