Euro veert op

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag een stuk hoger dan donderdagochtend, mede dankzij gedaalde rentes in de Verenigde Staten nadat de steunaanvragen donderdag beduidend hoger uitkwamen dan verwacht.

"Je ziet de euro-index de laatste dagen licht oplopen, terwijl de dollar-index duidelijk onder druk staat", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarbij komt dat de verwachting dat de Federal Reserve volgende week de rente verhoogt aanzienlijk is afgenomen, terwijl de prognose voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank nog intact is", aldus Erdmann.

Alle ogen zijn dan ook gericht op de rentebesluiten van de Fed en de ECB van volgende week. "De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft over het algemeen veel sterker dan de Fed zou willen, gezien de risico's rond de inflatievooruitzichten. Wij zien daarom een verhoogd risico dat de Fed de rente in de zomermaanden nog iets verder verhoogt, hoewel ons basisscenario is dat de Fed een piek heeft bereikt in deze renteverhogingscyclus", aldus valutaspecialist Georgette Boele in een commentaar.

"De financiële markten houden rekening met een renteverhoging van 25 basispunten door de ECB en een kleine kans op een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed. Een verrassende renteverhoging door de Fed zou de Amerikaanse dollar hoger kunnen zetten en de euro zou onder 1,06 dollar kunnen dalen. Aan de andere kant zou een meer verkrappingsgezinde ECB de euro ook moeten steunen", aldus Boele.

Erdmann verwacht voor vandaag en ook maandag weinig beweging, maar aanstaande dinsdag kan naar zijn idee voor de valutamarkten interessant worden met de publicatie van de definitieve Duitse consumentenprijzen over mei, die in een voorlopige meting op maandbasis onverwacht daalden, en de inflatie van de VS over mei.

De macro-economische agenda van vrijdag is verder leeg. Wel nemen ECB-bestuursleden Luis de Guindos en Andrea Enria deel aan respectievelijk een seminar en een rondtafelgesprek.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0766 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8580 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2545 dollar.