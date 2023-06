Uitgelicht: week in beeld

Voorlopig was de nieuwe flopper Besi bij mij het enigste fonds, die net groen kwam van de week +0,20%, eigenlijk zeg ik het niet goed, want de super experts hadden Besi, de vorige ronde ook als flopper getipt, nou, daar zaten ze, zoals zo vaak, een tikkeltje naast!!

Feit is, dat het voor mij wel een flopweekje is, de AEX verspeelde 0,38%, ik leverde meer dan 1% in, grootste daler was het zeer veilige fonds KPN, die gaf 2,16% prijs, hij dipt mee op ongunstige berichten uit Duitsland!!

Iets minder daalde topfonds Post nl, die raakte 2,09% kwijt, niet zo heel erg, want mijn positie is minimaal!!

Shell, deed het gisteren aardig, maar kon de schaapjes, bij langen na niet op het droge trekken, hij bleef 1,44% rood, het AD berichtte vanmorgen positief over de stof waar Shell het meeste in investeert, namelijk waterstof!!

Aperam steigerde gisteren bijna 4% omhoog, maar dat was ook niet genoeg om te vergroenen, hij bleef 1,71% rood, terwijl ik van de week toch leuk wat RVS bij Dalm heb gebracht, daar wordt bijna alle oud ijzer weggereden, er ligt heel weinig op het terrein, gisteren ging Arcelor door het dak, er zouden zomaar verbindingslijntjes tussen het schone Dalm en fors hoger Arcelor kunnen lopen!!

Het beste bankje van Europa gaf ook weer negatieve rente -1,37%, nu ja, het veelvuldig plat liggen van digitaal Ing doet daar ook geen goed aan natuurlijk!!

De vuilboeren, Renewi willen niet te veel rood schilderen, dat past niet bij ons groene imago, toch verspeelde hij 0,94%!!

Vandaag maken we er een echte tuindag van, want door zeer drukke terreinrenovatie, is er wel een achterstand ontstaan en het weer lokt ook naar de groentetuin natuurlijk, al is het wel hor droog, de rivier zakt weer naar minimum standen!!

Morgen mogen we neer zitten onder de stromende zegen, van de GEEST van GOD, vorige week zongen we op de Pinkstermorgen voor de dienst, het prachtige lied; HEER, ik hoor van rijke zegen, Die GIJ uitstort, keer op keer, als enige zong ik hem op de wonderschone Bovenstem, de organist hoorde het, dat verwonderde me wel, want ik zit onder de orgelgalerij!!

Maandag hoop ik dat de vrijdag ingezette rally, van de achterblijvers, door gaat zetten en nog hogere toppen voor de chippers smaakt natuurlijk ook naar meer, enig zicht op het geheel, is op het ogenblik heel moeilijk, want het beursschip slingert alle kanten op, stevig beet houden, de boel, lijkt me niet verkeert!!, SJALOOM!!!