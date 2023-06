Video: financials niet meer zo aantrekkelijk

Ja hoor, wat een onzin weer. Bijv abn houdt overnight bij de ECB 67miljard euro aan x 3% = 2.1 miljard extra aan rente baten. Gaat 1% vanaf als spaarrente(het is de vraag of dit echt een volle procent is want die 67 miljard zal niet allemaal op een spaarrekening van haar klanten staan. Er zal genoeg geld op bijv betaal rekeningen staan. ABN kan met amper een 440 miljoen vrije uitstaande aandelen eigenlijk gewoon euro’s extra dividend de komende kwartalen teruggeven aan de aandeelhouders.. het is de vraag of Swaak dit durft, want hij ligt nog steeds aan de staatsketting van grootaandeelhouder 56%(of hebben ze al iets afgebouwd tot net onder de 50% om abn makkelijker overname kandidaat te laten zijn voor BNP P..?)



Maar goed ABN staat zwanger van het vrije kapitaal op de balans te prijken nu, overvolle ongebruikte Corona stroppenpotten en te hoge aangehouden TIER-one percentages, en giga rente inkomsten, om maar eens wat te noemen.. Risico’s verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Corona is allang weg, recessie komt maar niet, de economie is te sterk, zie overvolle restaurants en vliegtuigen en shopping malls(was laastst in Rijswijk Westfield mall of the Netherlands met de wife. En je kon er over de koppen lopen, zo achterlijk druk.. Oorlog. Oekraïne gaat nog 1x een tegenoffensief doen. Duurt 6a 7 maanden tot de winter en dan is het spel gespeeld en worden de strijdende partijen(in ied geval Oekraïne naar de onderhandelingstafel gedwongen door de EU en de VS. En dan zal er spoedig een wapenstilstand volgen en zullen er hoogstwaarschijnlijk nieuwe grenslijnen getrokken gaan worden..



Ergo: iedereen kan het zelf zien is euro’s en euro’s moeten er nog bij, bij abn. Dat ABM nu de financials probeert te temperen, voor ING, En al helemaal Aegon geld hetzelfde) geeft aan dat ze prijs naar beneden willen hebben, zodat ze voor haar grote klanten, pensioenfondsen etc graag goedkoop willen inkopen.. ze zijn wat dat betreft een mooie contra indicator en stelt mij gerust dat bijv een ABN binnenkort een koers heeft die met een 2 begint..