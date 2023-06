Nog meer krimp Duitse industrie

Tja ze willen extreem groen zijn wel...en laten we wel wezen de aanvoerster en mascotte van de groene revolutie Greta Thunberg zegt zelf dat haar plannen met een krimp van de economie en industrie en welvaart van de bevolking moeten gepaard gaan om te werken...wel Duitsland is "goed op weg" om dit te bewerkstelligen!



Kees de Kort had dit reeds geduid bij de start van hun eco-dromen



(en indien men terugkijkt naar de vorige industriële revolutie was het krachtigste groen het meest giftige, dodelijkste zelfs want gebaseerd op stoffen zoals arsenicum en dit werd gebruikt in kleding, behangpapier en zelfs drank (absinthe...))