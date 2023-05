UBS zet koersdoel van €40 op Galapagos

-



Het is een beetje alsof UBS een stagiaire voor het eerst een adviesje heeft laten schrijven. Zo van: "Ga jij Galapagos maar volgen"



Het zijn de meest voor de hand liggende zaken die zijn opgeschreven met vervolgens een neutraal advies en koersdoel dat fractioneel hoger ligt dan de huidige koers. Mijn neefje van 10 jaar oud had het ook kunnen opschrijven.



Zelf vind ik dat Galapagos een koersdoel verdient van € 54. Dat is ongeveer het geld dat Galapagos eind 2023 per aandeel in kas heeft zonder overnames. Met € 4 miljard in kas kan het bedrijf meerdere overnames doen die het vooruitzicht voor dit bedrijf radicaal kunnen veranderen.



-