AEX levert bijna procent in, bijna aandelen in het rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend en bijna alle aandelen dalen. De AEX levert 0,9 procent in op 749,57 punten. In de hoofdindex dalen bijna alle aandelen. ArcelorMittal is met 2,2 procent de grootste verliezer. ASMI wint 0,3 procent en RELX 0,1 procent. In de AMX wint Alfen 0,4 procent en verder noteren alle aandelen lager. Aperam is de grootste daler met een verlies van 2,0 procent. Azerion wint in de AScX 11,4 procent na cijfers en ForFarmers 1,6 procent. Daarentegen dalen Fastned en Ebusco 2,2 en 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

