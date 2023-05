Wall Street goedgeluimd richting Memorial Day-weekend

Nou, die titel past ook wel bij mijn porto, mijn schaduwporto stond dik rood, de AEX nipt groen, ik kon toch nog dik 1% plus bijschrijven, hoewel mijn grote jongens ook vet rood eindigden!!

Opnieuw schitterde bij mij Besi, hij kwam kort aan de 10% winst, Asmi ging daar stevig over heen, die pluste 12,63%, maar die had een dipje goed te maken, terwijl mijn favoriet aan een langdurig stijgende trend bezig is, waarvan ik geloof, dat die nog wel een poosje door zal gaan!!

Op de vraag; wat gaat u met uw vakantiegeld doen??, antwoordden de meeste mensen; een nieuwe smartphone kopen, niemand wil die opstap naar AI schijnbaar missen, dus moeten er massa's nieuwe chipjes worden gebakken en daar zijn machines en printplaten voor nodig, dus denk ik dat de rally nog wel even doorgaat, ik had mijn koopplafond voor Besi op 100€ staan, maar verhoog die naar 130€!!

Al die Capitool toestanden, op de aandeelhoudersvergadering van Shell deed de koers geen goed van de week, de olieprijs ging meer dan 1% omhoog, Shell ruim het dubbele naar beneden, toch is en blijft Shell een spotgoedkoop aandeel en dat komt nota bene, omdat ze van alle olieboeren, wijd en breed het meeste in duurzaam investeren, daar zijn de rendementen nog superlaag, terwijl meer fossiel, de conculega's van Shell dik meer knaken oplevert, waardoor hun k/w verhoudingen fors hoger, dan Shell liggen, let op; de nieuwe topman wordt een witte zwaan, die Shell uit het koersputje gaat halen, ik ga voor minimaal 35€, maar verwacht nog hoger!!

2e topper, Aperam, moest ook weer 1,69% laten gaan, dat geruzie omdat schuldenplafond, drukt ook de metalen in de min, bij topmetaalrecyklebedrijf Dalm, is zelfs de koperprijs een beetje aan het verongelukken, dat is geen best teken, al geloof ik, dat met tot nul gereduceerde wereld voorraden koper, deze prijsdip kortstondig zal zijn, zodra de boel opschakelt, schreeuwt alles en iedereen om koper!!

iNG gaat de rente voor arme drommels een beetje verhogen tot 1%, nu dat ging hij bijna omhoog, het zou tijd worden voor die arme bange spaarders, je kan beter aandelen ING kopen, tenminste, als ze het dividend leuk verhogen en niet die fladderaars steeds meer gaan kietelen!!

Kpn heeft toch wel weer een beetje hoogtevrees de laatste tijd, echt overtuigend weglopen van die 3€ kaap lukt nog steeds maar magertjes, van de week verloor hij weer lichtjes 0,22%!!

Post nl kan die nieuwkomer Inpost op geen enkele manier bijbenen, die ging bijna 10% high, tante Herna leverde weer 2,49% in, bij mij gaat Post nl eruit, want AI zal de postvolumes zeker ook weer geen goed doen!!

Renewi kan die vuilbakken wel over laten spuiten in knalrood, vanmorgen meldden de kranten, dat er sterk vuildump toerisme in opkomst is, doordat iedereen nog veel meer moet gaan betalen voor zijn zakje vuil, door eigen schuld verliest renewi van de week 8,5%, bij mij gaat ook de kleine positie in de vuilbak!!

Vandaag een grote fase terrein renovatie afronden, hopenlijk kunnen we tot een fatsoenlijk compromi met die domme verlammende ambtenarij komen, want bij ons zijn naast de boeren en vissers, nu ook de gewone groenlievende, klimaatvriendelijke burgers aan de beurt!!

Morgen is het Pinksterfeest, we herdenken de uitstorting van de Heilige GEEST, JEZUS noemt Hem de Trooster, als HIJ HEM aan de discipelen belooft, nu , dat is HIJ ook, HIJ komt in de plaats van JEZUS en wijst via het WOORD, altijd naar JEZUS, HIJ is een heerlijke eeuwig geluk en rijkdom brengende Stuurman op je levensschip!!

Dinsdag hoop ik dat Buffetje gelijk krijgt, dat waarde altijd komt boven drijven en dat Shelletje en Aperam ook Besi koorts krijgen en de koerstemperatuur omhoog gaat vliegen!!, SJALOOM!!!