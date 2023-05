ING verlaagt koersdoel SBM Offshore

quote: Markt criticus schreef op 25 mei 2023 10:53: Volgens mij klopt er niets van de winst per aandeel de komende jaren! Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?

Volgens mij klopt er niets van de winst per aandeel de komende jaren! Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?

winst per aandeel in dit artikel klopt van geen kant, want het dividend is 1,10$ per aandeel over 2023. WPA zal rond de 2,55 liggen dit jaar.