Wall Street sluit verdeeld

"Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, heeft een boete van omgerekend 1,3 miljard dollar opgelegd gekregen van de Europese Unie."

Wat nooit vermeld wordt is of de bedrijven die dergelijke boetes opgelegd krijgen die ook daadwerkelijk betalen, of dat ze daartegen in beroep kunnen gaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat zomaar betalen.

Maar áls ze dan betalen, waar gaat dat geld dan naar toe, voor wie is dat geld bestemd? De 'Europese Unie' is nogal vaag dan. Wat gebeurt er met dag geld? Een artikeltje, IEX?