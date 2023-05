Wall Street terughoudend richting weekend

Ja, let maar op, dat schuldplafond verhaal zal nog wel even doorgaan, iedereen probeert klinkende politieke munt te slaan, uit de netelige situatie!!

En dat bankenverhaal is ook nog niet over zolang de FED de rente verhoogd, ook nu loont weglopen bij de banken weer flink!!

Het aexje was in majeurstemming van de week, een plus van 1,87% op het bord, mijn porto speelde de pannen nog wat meer van het dak, ik schreef een plusje van 2,5% bij en sta nu weer ATH, waarvan akte!!

Raden wie voor die dikke plus zorgde is niet zo moeilijk, dat was de nr 1 van de week aex, mijn geliefde Buitengewone Exxelente Superieure Idool schreef een plus van ruim 8 % op het bord, ik denk dat AI, de chipvraag, opnieuw in een hogere versnelling zet!!

Ing pakte zilver, die ging 2,81% omhoog, ik blijf ongerust over die bankjes, hun verdienmodel, wordt er niet beter op!!

Het middelste metaal, Aperam bungelde onderaan, met een plusje van 0,95%, kleintje Amg, was dik koploper en ook grote broer arcelor, ging meer dan 2x zoveel omhoog, misschien schrokken gisteren beleggers van de gasprijs, die fors hoger ging, maar IEX meldt niet, dat dit de Amerikaanse gasprijs is en dan ook nog van de vorige dag, zichzelf veel schouderklopjes gevend IEX, als je nu ook eens de Europese gasprijs, real thime gaat geven, dan krijg je schouderklopjes van je klanten, dat lijkt me beter en gezonder, dan dat je jezelf, de blaren op je schouders tikt, het Europese gas staat momenteel historisch laag en dat is gunstig voor de zeer veel gas gebruikende metaalboeren!!

Nog 1 klein groentje heb ik in de porto, het enorme steeds groener wordende Shell, noteerde 0,25% groen, maar Niels tekende niet aan, dat hij ex kwartaal div ging, dus pluste hij eigenlijk 1,25%, Shell is natuurlijk wel het bedrijf, dat fors investeert in de meest belovende vergroening; waterstof!!

De vuilboeren willen geen vuil meer hebben, nu, dat doet de koers geen goed natuurlijk, renewi schreef een rooie cent min; 0,15%!!

KPN had ook zijn week weer niet, er liggen beloftes van snel instaleren van super groen en fabelachtig snel glasvezel, maar je weet het; veel beloven en weinig geven, doet gekken en dwazen in vreugde leven, KPN verspeelde 1,28%!!

Hekkensluiter was Post nl, die leverde 4,45% in, de Telegraaf meldde gisteren, dat de marge bij de pakketten, onder zware druk staat, door moordende concurrentie en oplopende kosten, voeg daarbij, rampenplan postbezorging, voor mij was de conclusie eenvoudig, ik heb de helft verkocht en als het Aperam div komt, dan gaat Post nl, bij mij, helemaal voor gaas!!

Vandaag verder gaan met terreinrenovatie, om bonen te leggen zijn de nachten nog te koud, ik vrees dat die kou mij noopt, tot het 1 en ander over zaaien, verschillende groentes vonden het te bar!!

Morgen mogen we op de wezenzondag samenkomen, op Hemelvaartsdag is de HEILAND met zegenende handen ten Hemel gevaren, schrijft Lucas in zijn prachtige Evangelie, ik wordt daar altijd heel stil van, de HEILAND, DIE de mensen altijd zegende, hielp troostte, bemoedigde, genas, werd door de mensen naar het meest wrede kruis gejouwd, anderen zouden zwaar gevloekt hebben op de mensen, HIJ, DIE zo heel veel van die zwakke zondige mensenkinderen hield, zegende hen, onbegrijpelijke heerlijke aanbiddelijke liefde!!

Maandag hoop ik dat ook Aperam, van die hele lage Europese gasprijs gaat profiteren, hij kan best weer een zetje omhoog gebruiken, deze zeer goede prettige dividender op de beurs!!, SJALOOM!!!