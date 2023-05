Aandelen regionale banken VS onder druk

Kijk maar eens hoe historisch snel de renteverhogingen zich hebben opgevolgd. Hoe snel alles is gegaan.



In Europa en zeker NL kunnen de banken wel wat meer hebben dan in de VS. Echter men hoort het MKB al piepen en kraken. Maar gaat dit zo door met de loon-prijsspiraal, rente verhogingen enz. dan komen echt binnen NO TIME velen bedrijven in de knel. Ondanks dat ze zelfs achterlopen met terugbetalen corona steun en belastingen enz.