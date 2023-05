'Alfen schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De omzet en de resultaten van Alfen zijn in het eerste kwartaal ruim onder de consensus uitgekomen en analisten zullen hun taxaties gaan verlagen. Dit bleek woensdag uit een eerste analyse van zakenbank Jefferies van de resultaten van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie, die woensdag voorbeurs werden gepubliceerd. De omzet van 113,2 miljoen euro, een stijging van 19 procent, viel 7 procent lager uit dan de consensus van 122,0 miljoen euro. Analist David Kerstens van Jefferies wees op EV Charging, waar de omzet zelfs 27 procent lager uitviel dan de consensus. De outlook voor de omzet voor dit jaar bleef wel staan op 540 tot 600 miljoen euro, maar Jefferies merkte wel op dat Alfen vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen. Tegelijkertijd gaf de outlook geen idee over de verwachting voor de EBITDA-marge. Jefferies denkt dat de consensus voor de EBITDA met meer dan 10 procent zal worden verlaagd na de cijfers van vandaag. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Alfen op Underperform staan met een koersdoel van 62,00 euro. Bron: ABM Financial News

