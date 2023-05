'Gebrek aan duidelijkheid zet ABN AMRO in het rood'

De analisten van Citybank moet je niet serieus nemen. Meer analisten van Rupje nooit genoeg. Natuurlijk willen wij allemaal graag een aandeleninkoop en meer “zekerheid”over de toekomstige rentabiliteit, maar invulling van die wens geeft bijna geen enkel beursgenoteerd bedrijf, zeker niet in de huidige turbulente tijd.

Dat de aandelenkoers van AA bijna op het nivo van begin 2023 staat is natuurlijk bij een sterk verbeterde winst tov van 2022 en de wetenschap dat met het hogere nettowinst nivo ook het toekomstige dividend omhoog gaat, ceteris paribus beschouwd natuurlijk, dan zijn diegene die vandaag (misschien zelfs wel met verlies) verkopen niet slim bezig. Tenzij zij hopen dat ze tegen een lagere koers weer kunnen instappen. Dat laatste is natuurlijk niet ondenkbaar, als je ziet hoe de koers vandaag de grond ingeboord wordt.

Dat er niets medegedeeld wordt over een nieuw inkoop programma is mij ook duidelijk. Met de verbeterde rentabiliteit en verbeterde ratio’s en een hoger dividend vooruitzicht is de Staat wel gek om weer zo maar mee te gaan in een nieuw aandeleninkoop programma. Dan wordt je een dief van je eigen portemonnee. De aandelen gaan nu tegen een te lage prijs de markt in. Bij een overname verkoop verdient de Staat veel meer. En het hogere dividend levert voor haar nu ook lekker veel op.

Dus conservatief gezien zal 2023 beter worden dan 2022 en in 2024 kan AA haar winstgevendheid en financiële ratio’s consolideren en verbeteren. Dan voor de Staat een mooi moment om, in het meest positieve scenario misschien wel met enige winst, afscheid te nemen van haar belang.

Dus… geduld is een schone zaak en nu lekker een mooi dividend opstrijken.