'Meer resultaat voor Sif verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in de eerste drie maanden van 2023 naar verwachting betere resultaten geboekt. Dit is de verwachting van ING in aanloop naar de kwartaalupdate van de Roermondse funderingsspecialist op vrijdag. ING rekent voor het afgelopen kwartaal op een aangepaste EBITDA van circa 11,0 miljoen euro en voor heel 2023 op 43 miljoen euro. Dat is vrijwel gelijk aan de analistenconsensus van 45 miljoen euro, merkte ING op. In het eerste kwartaal van 2022 was de EBITDA 9,6 miljoen euro. Sif zelf gaat voor 2023 uit van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro op een productie van 221 kiloton. Dat verhoudt zich tot 169 kiloton een jaar eerder. ING verwacht dat Sif een korte update geeft over de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam. Als dit eenmaal gereed is in 2025, stijgt de capaciteit van Sif naar 500 kiloton per jaar. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Sif met een koersdoel van 10,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.