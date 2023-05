APG investeert kwart miljard in infrastructuur voor elektrisch rijden

Daar gaan onze pensioengelden de grens over. Zoveel investeren in een kleine Franse start-up is een slechte zaak. Ze hadden die miljoenen beter in Alfen, Ebusco en Fastned kunnen investeren. En straks ook nog eens extra graaien in de pensioenpot van het ABP vanwege “ invaren” nieuw pensioenstelsel. We mogen trouwens hopen dat de Eerste Kamer ten halve keert i.p.v ten hele dwaalt door in te stemmen met de nieuwe pensioenwet die geen enkele zekerheid biedt aan stabiele pensioen uitkeringen, laat staan hogere pensioenen.