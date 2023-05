OCI bekijkt toekomst Amsterdamse notering

Het zou een goede zaak zijn als OCI het bedrijf in Amsterdam van de beurs haalt en de listing in Amsterdam verandert in één of meerdere listingen in de VS. Ik denk dat de aandeelhouderswaarde met een factor twee omhoog gaat.



Er zijn veel meer bedrijven die beter de beursnotering zouden moeten verplaatsen naar de VS, bijvoorbeeld AMG en Shell. Ook van die bedrijven zou de aandeelhouderswaarde verdubbelen en zijn de aandeelhouders eindelijk af van de dagelijkse manipulatie van de koers door hedgefunds. Eigenlijk zou de AFM zich toch enorm moeten schamen. Het is toch te triest voor woorden dat een bedrijf zoals OCI mogelijk uit Amsterdam vertrekt omdat de AFM weigert op te treden en de regels mbt manipulatie aan te passen.