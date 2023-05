Shell aan kop in rode AEX

"Bij elk slecht nieuws lijken er deposito’s weg te vloeien uit de regionale banken wat een sterke centralisatie meebrengt van het Amerikaanse bankennetwerk", stelde Verstraete."



En wat is daarvan precies het probleem? De grote banken kopen de kleine bankjes op tegen een mooie discount en alle banktegoeden zijn veiliger dan voorheen. Alleen de aandeelhouders van de regionale banken hebben het nakijken, maar dat is beleggen.



De grap is natuurlijk dat er überhaupt geen enkel probleem was geweest wanneer de klanten gewoon hun tegoeden hadden laten staan bij de regionale banken. Dan was er geen één omgevallen.