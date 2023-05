'Solide jaarstart BAM'

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een solide jaarstart achter de rug. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag.

Het EBITDA-resultaat viel met 58 miljoen euro circa 16 procent hoger uit dan waar ING op mikte, terwijl de omzet ook iets beter was. Het belangrijkste was echter dat BAM de outlook voor 2023 handhaafde en dat de balans iets beter was dan verwacht. "De balans blijft zeer solide", oordeelde de analist.

Hollestelle merkte al eerder op dat de vergelijkingsbasis voor BAM in het eerste kwartaal moeilijk zou zijn, gezien het EBITDA-resultaat vorig jaar nog werd gespekt door eenmalige posten. Doorgaans heeft BAM in het eerste kwartaal last van negatieve seizoensgebonden effecten, vooral bij Infra in het VK en Nederland.

"Kortom een solide start van het jaar voor BAM, zeker gezien de vele uitdagingen in eindmarkten, waaronder de gestegen rentes, de geopolitieke situatie in de EU, kosteninflatie en een krappe arbeidsmarkt", aldus Hollestelle. "De keuze voor marge boven volume is een belangrijke aanjager voor een bouwbedrijf. BAM is nu 2,5 jaar onderweg in dit proces, dus we verwachten nog meer verbetering, ongeacht of er een cyclische neergang komt."

ING handhaafde dan ook het koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel maakte donderdag een koersval van 5,7 procent tot 1,88 euro.