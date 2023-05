Olieprijs lager gesloten

Het lijkt een tamelijk geruststellende boodschap (al kan het onderhuids best wat kriebelen!). Dalende olievoorraden duidt m.i. op een sneller verbruik dan de productie. Ofwel een indicatie voor "een op stoom zijnde economie". Dat is een goed signaal .. Zie ook het gunstige banencijfer. Wat ik niet zo kan volgen is dat "De bankencrisis volgens marktvolgers waarschijnlijk zal leiden tot een aanscherping van de kredietvoorwaarden, wat ook de economische activiteit zou kunnen beperken." Ik denk dat die bankencrisis te maken heeft met al te "ongecontroleerd" investeren in obligaties en langlopende (laagrentende) hypotheken. Op het moment dat de rente dan flink stijgt ga je mogelijk "nat" als bank. Obligaties dalen dan in waarde en goedkoop inkopen van geld lukt (achteraf) niet meer .. Dus als bank moet je te allen tijde je balansmanagement op orde hebben. Dat is eigenlijk niks nieuws onder de zon ..