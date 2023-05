Beursblik: Fed blijft vaag in zijn formulering

Inderdaad de FED blijft vaag, echter dat is niet verwonderlijk. Ze weten het gewoon niet, al lang niet.

Er is een duidelijk gemis aan financiële en economische inzicht en analyse vooraf, men dacht op basis van oude Economie wijsheid dat de inflatie wel even bestreden zou kunnen worden met renteverhogingen.

Echter de marktsituatie met langjarig gratis geldschepping is niet dezelfde als volgens het economische boekje. Speelt nog mee dat er sprake is van arbeidstekorten. En (wederom) ondeugdelijk risk management van het financiële systeem (slappe stresstesten, geen (FED of accountants-) controle op liquiditeitscapaciteit/weerbaarheid van financiële instellingen etc). Waar banken vroeger blij waren met (verantwoorde, markt reële ) hoge rentestand, moeten veel (naar het lijkt Amerikaanse) banken nu vrezen voor hoge rentes. Als zelf een Amerikaanse bank met rijke klanten failliet kan gaan, is er fundamenteel toch wel weer veel aan de hand.

En dat Powell nu wederom beweert dat Amerikaanse banken systeem “sound and resilient” is, begint onderhand een farce te worden.