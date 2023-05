'Zwakke jaarstart voor Signify'

Fundamenteel veranderd er eigenlijk niets, zonder verlichting is over het algemeen weinig te zien, en zal er altijd een markt voor blijven bestaan, gloeilampen min of meer passee, nieuwe soorten verlichting volop in ontwikkeling voor zakelijke, recreatieve en anderssoortige toepassingen. Er zal altijd vraag blijven naar beter, nog mooier, nog efficienter, en ook de vervangingsmarkt zal werk in het laatje brengen, al moet gezegd worden dat de huidige moderne verlichting over het algemeen een langere gebruikswaarde heeft maar er zijn natuurlijk ook andere zaken die tellen, als verouderd, modern en vooruitstrevend, is net eten, zonder kan je niet, en voedsel zorgvuldig bereid en gepresenteerd heeft andere aantrekkingskracht dan een droge snee brood, en met licht precies hetzelfde, al speelt ook vooral vorm, kleur en sfeer hierbij een hele grote rol.



Een kwartaal waarin er een keer niet alles meezit behoort natuurlijk altijd tot de mogelijkheden en kan gebeuren, gezegd hierbij moet worden dat dit al ruimschoots van te voren werd gemeld door Signify en dat geeft een betrouwbare indruk , positief is dat niet wordt afgeweken van de verwachtingen verderop in het jaar dat sterkt het vertrouwen in de toekomst.