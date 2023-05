Beursblik: weer ellende bij Amerikaanse banken

Van mij mogen zowel de FED als de ECB de rente zo snel als mogelijk met 1% of 2% verder verhogen.

Goed voor een snelle reiniging van financiële systeem, dondert in elkaar. Overheden zien hun begrotingstekort stevig oplopen door de stijgende rente, nieuwe werkeloosheidsuitkeringen. Resulteert in bezuinigingen en belasting verhogingen, kortom lastenverzwaring voor de burger.

Pensioenverhogingen kunnen weer in de ijskast.

Energietransitie kan ook de kast in want is zijn geen investeerders meer die zo gek zijn om bij deze hoge rente te investeren in duurzaamheidsprojecten.

Een illusie om te geloven dat hiermee de inflatie op een verantwoorde wijze wordt teruggedrongen, Ja uiteindelijk zal de inflatie wel afnemen… als de economie in een langjarige forse recessie wordt gedrukt zoals FED en ECB willen.

Alleen met hun forse salarissen en afkoopsommen zullen zij er geen nacht van wakker liggen. De burger betaalt wel.