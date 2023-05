Video: financials en ASML getipt door somber gestemde beursexperts

Eens te meer wordt weer aangetoont dat onze zogenoemde experts zichzelf geen expert mogen noemen. Blijkbaar behoef je geen teken van kunde af te geven om jezelf expert te noemen. Maar ondanks dat ze er zo vaak naast zitten, hebben ze wel invloed op de markt met hun adviezen. Brrr. Waarschijnlijk kun je beter contrair hun oordeel handelen, want zij zitten gewoon vast in hun keurslijf. Out of the box denken is waarschijnlijk als vloeken in de kerk.