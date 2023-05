JPMorgan neemt meeste bezittingen First Republic over

Die zogenaamde stresstesten waaruit steeds blijkt hoe geweldig gezond de banken zijn kunnen in de prullenbak. Zowel SVB, SB als FRB waren een maandje geleden zogenaamd gezond en stressbestendig. Ook CS kwam nog vlak voor de ondergang door de tests heen…… Kortom die stresstest mogen ze wel eens wat strenger maken. De vraag is nu …. Welke bank is next? Er worden 2 namen van US-banken genoemd. Deze Bankwalk (geen run dus) is nog lang niet over. HN