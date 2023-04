Weer een bericht over olieprijzen met dubieuze inhoud.

De kop “Olieprijs hoger gesloten”, klopt. De rest is een samenraapsel van halve waarheden en op weinig gebaseerde meningen.



Het artikel is blijkbaar geschreven onder de aanname dat de olieprijs zou dalen. “…. De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, ondanks aanhoudende zorgen over de economische vooruitzichten en de implicaties daarvan voor de vraag.” De schrijver verwachtte blijkbaar over lagere prijzen te rapporteren en heeft detekst niet aangepast



De feiten kloppen vervolgens niet.

• “Crude futures herstelden deze week van de verliezen begin deze maand” De olie prijzen stegen juist in het begin van april en daalden deze week!

• “De juni future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,7 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 76,78 dollar op de New York Mercantile Exchange.” Helaas, de slotprijs was 76.63.



Vervolgens een reeks aannames waarom de prijzen zouden blijven dalen:

• "De hoge Russische olie-exportcijfers doen immers de twijfel rijzen over de vraag of Rusland zijn productie tot nu toe wel zoveel heeft verminderd als het had aangekondigd.”

• “En bovendien zullen er waarschijnlijk aanzienlijke zorgen over de vraag blijven bestaan, gezien het feit dat sentimentindicatoren van zowel de VS als China deze zorgen waarschijnlijk niet kunnen wegnemen"



Niets over dalende voorraden in de US. Niets over toenemende seizoenen gebonden vraag in de VS en de rest van het noordelijk halfrond m.b.t. de American” driving season”. De OPEC-cut die volgend week die volgende week begint wordt losjes weg gewuifd: “Hoewel de productieverlaging van 1,15 miljoen vaten per dag volgende week wordt ingevoerd, is het onwaarschijnlijk dat dit de prijzen onmiddellijk zal opdrijven” Wat een onzin bij elkaar.



Kan de IEX geen betere leverancier van artikelen over olieprijzen vinden?